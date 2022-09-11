Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Car Fest 2022 programında yüzlerce modifiyeli araç bir araya geldi.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Car Fest 2022 programında yüzlerce modifiyeli araç bir araya geldi.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen “2.Car Fest 2022-Modifiye araç fuarı” Yenişehir Mahallesi Recep Tayip Erdoğan Bulvarında gerçekleştirildi. Etkinliğe yüzlerce sürücü modifiyeli araçları ile katıldı. Drift, desibel ve araç güzellik yarışması yapılan fuar renkli görüntülere sahne oldu.

“Gençler hayatın stresini modifiyeli araçla üzerinden atıyor”

Volkan Kahraman, “Kendim modifiyeli araçlarla uğraşıyorum. Fuarın bu yıl ikincisi düzenleniyor bizde Ordu ilinden katılım sağladık. Beklediğimizden fazla katılım var. Fuar düzenli şekilde ilerliyor bizde kendi aracımızı getirdik. Yoğun bir ilgi var. Günümüzde gençler hayatın stresini modifiyeli araçla üzerinden atıyor. Bu yüzden modifiyeli araçlara önem veriyorlar. Aynı zamandan büyüklerimizde katılıyor. Desibel yarışmaları, güzellik yarışmaları oluyor herkese başarılar diliyorum” dedi.

“Yoğun kalabalık var bu kadar araba beklemiyorduk”

Furkan Onat, “Şehir dışından gelenler oldu. Yoğun kalabalık var bu kadar araba beklemiyorduk. Kendimizce arabamıza tasarım yaptık dikkat çekmesini istedik” şeklinde konuştu.