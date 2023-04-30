Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda yapılan modernizasyon çalışmaları ile işlemler hızlanırken, kente gelen turist sayısında da artış yaşanmaya başladı.

Pazarkule Sınır Kapısı’nda yapılan modernizasyon çalışmaları çerçevesinde tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış olmak üzere 6 perona çıkarıldı. 4 bin 300 metrekare olan gümrük sahası da 22 bin metrekareye kadar genişletildi. Böylece hem işlemler hızlandı hem de giriş çıkış sayıları arttı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gurbetçilerin geliş sezonuna yetiştirilen proje, Edirne’den yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yaz aylarında Edirne’den yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşların Kapıkule Sınır Kapısı’nda sıra beklerken yaşadığı sıkıntının önüne geçmek ve oradaki yoğunluğu azaltmak için Pazarkule Sınır Kapısı’nda geliştirilen alternatif proje, turistleri de memnun ediyor. Geçtiğimiz yıllarda gurbetçilerin geliş sezonunda oluşan yoğunluk sebebiyle kentte gelmeyen Yunan ve Bulgar turistler de yapılan düzenlemenin ardından gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla kolayca alışverişe gelebilecek. Bu durumun kent ekonomisine ve esnafa katkı sağlaması bekleniyor.

Pazarkule Sınır Kapısı’nda yapılan modernizasyon çalışmaları çerçevesinde yolcu salonu, X-Ray Ofisi ve KİM Müdürlüğü, Köpek Eğitim Binası ve Bakım Odası, trafo binası, kulübeler, bagaj röntgeni, PTS peronları ve Mobil Röntgen bölümü de yer alıyor. Pazarkule Sınır Kapısı’nda çevre düzenleme işleri ve sistem çalışmalarının bitirilmesinin ardından resmi açılışın gelecek günlerde yapılması bekleniyor.

"Sağlık kontrolü için Edirne’ye geliyoruz"

Yunanistan’dan Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden sık sık Edirne’ye geldiklerini söyleyen Figen Tahsin, çalışma sonrası modern görünüme kavuşan gümrüğün güzel olduğunu ve işlemlerin hızlı olduğunu aktardı. Edirne’ye tedavi, gezi ve alışveriş için geldiklerini belirten Tahsin, "Sağlık kontrolü için Edirne’ye geliyoruz. Gelmişken hem ciğer yiyeceğiz hem de Selimiye Camii’ni gezeceğiz. Edirne’de ciğer yemeden dönmüyoruz" dedi.

“Şimdilik güzel”

Yunanistan’ın Gümülcine kentinden geldiğini ifade eden Tiryaki Hanife ise, Edirne’yi çok sevdiğini ve beğendiğini belirterek, “Hem gezmeye hem de alışveriş yapmaya geldik. Şimdi izin zamanı değil, onun için geçişler güzel oluyor ama yazın bu böyle olmaz” dedi.