Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu sondajlarına enerji sağlayan elektrik panolarını yenileyerek altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu sondajlarına enerji sağlayan elektrik panolarını yenileyerek altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın tamamına kesintisiz içme suyu temini için yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MASKİ, sondaj ve motopomplara enerji sağlayan elektrik panolarında yenileme çalışmaları yürütüyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalarla, 2022 yılında 67 adet panonun tadilatı yapılırken, 82 adet yeni panonun tesislere montajları gerçekleştirildi. Emniyet sistemleri ile donatılmış yeni panolar sayesinde, yaşanabilecek arızalar önlenerek enerji veriminin arttırılması amaçlanıyor. Bu çalışma ile muhtemel kesintilerin de önlenmesi sağlanıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa’nın tamamına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek amacıyla yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisa’mızın 17 ilçesindeki vatandaşlarımızın içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamaları için sürekli projeler üretiyoruz. İl genelinde açtığımız yeni sondaj ve gerçekleştirdiğimiz depo bakım onarımlarının yanı sıra, bu sondajlara enerji sağlayan sistemleri de sağlıklaştırıyoruz. Bu amaçla 2022 yılında da 67 adet panonun tadilatı yapılırken, 82 adet yeni panoyu da tesislerimize entegre ettik. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, modern sistemlerle kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamak adına tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.