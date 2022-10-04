Eski Sanayi Çarşısının Beslanbey mevkiine taşınmasının önünü açacak olan Modern Sanayi Sitesi Projesi için hummalı çalışma devam ediyor. Projenin yapılacağı alanda zemin dolgu çalışmasının ardından ihale yapılarak inşaata başlanacak.

Eski Sanayi Çarşısının Beslanbey mevkiine taşınmasının önünü açacak olan Modern Sanayi Sitesi Projesi için hummalı çalışma devam ediyor. Projenin yapılacağı alanda zemin dolgu çalışmasının ardından ihale yapılarak inşaata başlanacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehir merkezinde derme çatma dükkanlardan oluşan Eski Sanayi Çarşısını Beslanbey mevkiine taşınması için geçtiğimiz aylarda başlattığı Modern Sanayi Sitesi hızla devam ediyor. Kent merkezinin ortasında kalarak derme çatma yapılar ile kötü görüntü oluşturan ve şehrin vizyonunu olumsuz engelleyen Eski Sanayi Çarşının taşınması için 355 dükkandan oluşacak Modern Sanayi Sitesinin yapımı bekleniyor.

63 dönüm üzerine yapılacak olan Modern Sanayi Sitesinin zemin dolgu çalışmalarını ara vermeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmanın ardından birinci etap inşaatın yapılması için ihaleye çıkacak.

Modern Sanayi Sitesinin birinci etap inşaatının tamamlanmasının ardından Eski Sanayi Çarşısı esnafı yeni ve modern dükkanlarına taşınmaya başlayacak.