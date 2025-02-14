Antalya’nın en büyük sergi alanlarından biri olan DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi, sanatseverlerin ve sanatçıların yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Kepez Belediyesi tarafından sanat dünyasına kazandırılan galeri, 2025 yılının sonuna kadar rezervasyonlarla dolmuş durumda.

DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi, sergi açmak isteyen sanatçıların gözdesi haline geldi. Toplam bin 700 metrekarelik geniş sergi alanına sahip galeri, ortalarında sütun bulunmayan iki küçük salon ve bir ana salon ile sanatçılara özgür bir sergileme alanı sunuyor. 9 metre 30 santimetrelik tavan yüksekliğiyle büyük ölçekli eserler için de ideal bir mekan olan galeri, DokumaPark’ın yeşil alanları, müzeleri ve kütüphaneleriyle sanatseverler için keyifli bir atmosfer sağlıyor.

Şu an galeride Türkiye Jokey Kulübü’nün özel sergisi sanatseverlerle buluşurken, ilerleyen günlerde farklı sanat etkinlikleri düzenlenmeye devam edecek. Halime İspir Bozkurt’un "Gözle Görülmeyen İçsel Dalgalar" sergisi yakın zamanda ziyarete açılacak. Mart ayında ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir sergi düzenlenecek. Sanatçılar Nejla Sarı ve kızı Gözde Sarı’nın mozaik ve resim çalışmalarından oluşan sergisi, sanat tutkunlarını ağırlayacak.

Sanata verdiği destekle dikkat çeken Kepez Belediyesi, Modern Sanatlar Galerisi’nde yıl boyunca çeşitli sergilere ev sahipliği yapmaya devam edecek.