Unutulmaya yüz tutmuş kadim sanat dallarının yer alacağı Modern Sanat Olimpiyatları, Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla 2023 yılında yeniden düzenlenmeye başlanacak.

Unutulmaya yüz tutmuş kadim sanat dallarının yer alacağı Modern Sanat Olimpiyatları, Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla 2023 yılında yeniden düzenlenmeye başlanacak.

Dünya Olymp’Arts Konseyi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde 2023 yılında Cenevre’de gerçekleştirilmesi planlanan başta Modern Sanat Olimpiyatları olmak üzere çeşitli kültürel alanlarda iş birliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Dijital ortamda gerçekleşen protokol imza törenine Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Dünya Olymp’Arts Konseyi Başkanı Rachel Qin katıldı. Çok sayıda ülkenin sanat kurumları ile akademilerinin yer aldığı sanat olimpiyatında sinema, fotoğraf, dans, müzik ve seramik gibi yaklaşık 20 sanat dalında performans sergileyecek uluslararası sanatçılar, 29 Eylül-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Cenevre’de bir araya gelecek.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yüzyıllarca geçmişe sahip olan bir organizasyonda paydaş olarak yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Modern Sanat Olimpiyatları, Türkiye’de ve yurt dışında uluslararası alanda sanatın yaygınlaştırılması Türk ve yabancı sanatçıları desteklemeye yönelik paydaşı olduğumuz büyük çaplı projeler arasında önemli bir yere sahip. Kültür ve sanat, Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyet gösterdiği alanların başında geliyor. Enstitü, kültür ve sanat faaliyetleri aracılığıyla Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi arttırıyor” dedi.