İzmit Solaklar Mezbahasında sabah başlayan kurban kesimleri, uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Solaklar Mezbahasında vatandaşlar kurbanlıklarını kesmenin sevincini yaşıyor. Sağlıklı ve modern tekniklerle kurban kesimi gerçekleştirilen tesiste, bayram namazının ardından başlayan kesim işlemleri tekbirler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kesimhane tam kapasite ile çalıştırılıyor. Modern mezbahada, uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla kesim yapılıyor. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, büyükşehir belediyesince ücretsiz olarak vatandaşlara veriliyor. Solaklar Mezbahasında 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları yer alıyor.

Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern şartlarda hizmet veren mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Büyükşehir belediyesi, Kandıra ve Karamürsel ilçelerindeki mezbahalarda da kesim hizmeti verirken yapılan işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı kuralları ve il müftülüğünün koordinasyonunda yapılıyor.