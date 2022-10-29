Mersin Özel Modern Erişim Eğitim Kurumları , Öğrencilerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Ankara'ya gezi düzenledi.

Mersin Özel Modern Erişim Eğitim Kurumları Kurucusu Ferdi Çokkeser Başkanlığındaki Öğrenci ve Öğretmenlerden oluşan Okul Kafilesi , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ankara gezisi kapsamında TBMM ve Anıtkabiri ziyaret ettiler.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyeret ederek dualar eden öğrenciler ve öğretmenler , daha sonra TBMM'ni ziyaret ettiler.

TBMM'nde Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz , Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan'ı ziyaret eden kafile daha sonra Mersin'e döndü.

Modern Erişim Eğitim Kurumları Kurucusu Ferdi Çokkeser ziyaretlerde kendilerini en iyi şekilde ağırlayan , misafir eden Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz , Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan'a teşekkür ederiz dedi.