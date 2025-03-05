Depresyonun yaşamın zorluklarına rağmen umutlu ve sağlıklı bir hayata kavuşmanın önünde aşılabilir bir engel olduğunu belirten Modern Eğitim Bilimci Kamil Vüsal Paşayev, "Uzmanlarla yapacağınız görüşmeler, yeni edineceğiniz alışkanlıklar ve sosyal çevrenizi güçlendirecek etkinlikler, sizi karanlık günlerden aydınlık yarınlara taşıyacaktır" dedi.

Günümüzde en sık görülen ruhsal bozukluklardan olan depresyonun belirtileri, nedenleri, türleri ve psikolojik iyileşme süreci hakkında önemli bilgiler veren Modern Eğitim Bilimci Kamil Vüsal Paşayev, depresyondan eziyet çeken bireyler için depresyondan kurtulmaları, iç huzuru keşfetmeleri ve yaşam kalitesini artırabilmeleri için önemli ve kritik tavsiyelerde bulundu ve depresyonun bir tepki, mutluluğun ise sadece bir tavır olduğunun altını çizdi. Paşayev, "Depresyon, modern yaşamın getirdiği zorluklar, biyolojik faktörler ve çevresel etmenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilen; bireyin duygu durumunu, düşünme biçimini, yaşam kalitesini, iç huzurunu ve sosyal ilişkilerini derinden sarsan çok boyutlu, ciddi bir ruh sağlığı problemidir. Ancak, bilimsel araştırmalar ve klinik deneyler, depresyonun tedavisinde iyileşmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Depresyonun birden fazla nedeni olabilir. Genetik ve biyolojik faktörler, yaşamın zorlu şartları, ekonomik sorunlar, travmalar, çevresel etmenler, hormonsal dengesizlikler, aile içi problemler, işten kaynaklı stresler veya sosyal izolasyon depresyonun en temel nedenleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Depresyon belirtilerinden söz eden Paşayev, "Sürekli bir üzgünlük ve yaşamdan keyif alamama (anhedoni), sürekli gergin olma, mutsuzluk, değersizlik ve suçluluk hissi, günlük aktivitelerde yorgunluk ve çaresizlik hissi, bir şeyi yapmak için heves ve motivasyonun olmama, sosyal etkinliklere olan ilgisizlik ve insanlardan uzaklaşma eğilimi, uyku bozukluğu hem uykusuzluk (insomnia) hem de aşırı uyuma (hipersomnia), gelecekle ilgili endişe ve kaygı, odaklanma veya karar verememe, baş ağrısı, mide problemleri veya başka fiziksel durumlar depresyonun en sık görülen belirtileridir. Depresyonun ileri aşamalarında ölüm ve intihar düşünceleri ortaya çıkabiliyor. Depresyon, birden fazla alt tipe ayrılmakta ve her biri farklı belirtiler gösterebilmektedir" şeklinde konuştu.

Depresyondan tedaviyle kurtulmak mümkün

Bilimsel araştırmalarla kanıtlanan uygulanabilir tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Paşayev, "Depresyon tedavisinde kullanılabilecek yöntemler, bireyin durumuna, depresyon tipine ve yaşam şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Depresyonla mücadelede ilk ve en önemli adım, profesyonel psikolojik destek almaktır. Psikolog, psikiyatrist veya terapist ile görüşmek, size durumunuzu objektif olarak değerlendirme şansı tanır. Unutmayın ki, ciddi vakalarda mutlaka uzman desteğine başvurmak hayati öneme sahiptir. Depresyon tedavisinde ilaçlar, özellikle orta ve şiddetli depresyon vakalarında etkili bir yöntem olarak kullanılır. Antidepresanlar, beyninizdeki kimyasal dengenin sağlanmasına yardımcı olur ve duygu durumunuzu iyileştirebilir. Ancak, ilaç tedavisine başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. İlaç kullanımının yan etkileri, doz ayarlamaları ve tedavi süreci, uzman gözetiminde yürütülmelidir. Fiziksel aktivitenin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Düzenli yürüyüş, koşu, yoga ya da herhangi bir spor aktivitesi, serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Dengeli beslenme ve düzenli yaşam depresyondan koruyor

İyi beslenmenin fiziksel sağlık kadar zihinsel sağlık için de önemli olduğuna dikkat çeken Paşayev, şu bilgileri paylaştı:

"Omega-3 yağ asitleri, vitamin ve minerallerden zengin gıdalar tüketmek, beynin işlevini destekler. Düzenli aralıklarla yemek yemek, kan şekerinde ani dalgalanmaları engeller, böylece ruh halinde istikrar sağlanır. Uyku düzenine özen göstermek de depresyonla mücadelede kritik adımlardandır. Günde 7-9 saat kaliteli uyku, bedenin yenilenmesi ve zihnin toparlanması için gereklidir. Yatak odanı rahat ve huzurlu hale getirmek; elektronik cihazlardan uzak durmak, uyku öncesi sakinleştirici aktiviteler yapmak uyku kaliteni artırabilir. Meditasyon, zihinsel dengeyi sağlamada oldukça etkili bir yöntemdir. Meditasyon yaparak düşüncelerini sakinleştirebilir ve stresin azalmasına yardımcı olabilirsin. Gün içinde kısa süreli meditasyon seansları, zihnin yoğun düşünceler arasında kaybolmasını önler ve kendini daha iyi hissetmeni sağlar. Ayrıca, derin nefes egzersizleri uygulamak, anksiyete ve panik atak belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Nefesini düzenli ve derin alarak bedenine oksijen sağlamak, stresle başa çıkmanı kolaylaştırır. Sevdiğin aktivitelerle ilgilenmek, kendine zaman ayırmak ve yeni hobiler keşfetmek, depresyonla mücadelede önemli bir yer tutar. Müzik dinlemek, resim yapmak, yazı yazmak veya el işi gibi faaliyetler, zihni meşgul eder ve olumlu duyguları ön plana çıkarır. Sosyal ilişkiler, yalnızlık hissini hafifletir. Arkadaşlarınla, ailenle ya da destek gruplarıyla vakit geçirmek, duygularını paylaşmanı sağlar. Günlük yaşantınıza belirli bir düzen kazandırmak, depresyonla mücadelede önemli adımlardan biridir. Günlük aktiviteleri planlamak, küçük hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak, kendinize olan inancınızı pekiştirir. Duyguları yazıya dökmek zihinsel rahatlama sağlar"

"Her yolculuk, küçük bir adımla başlar"

Depresyonla mücadele için kararlılığın önemine değinen Paşayev, şu tavsiyelerde bulundu:

"İlk adımı atın, yeni bir hayata merhaba deyin. Depresyon, yaşamın zorluklarına rağmen umutlu ve sağlıklı bir hayata kavuşmanın önünde aşılabilir bir engeldir. İlk adım, bu yazıyı okuduğunuz an atılmış sayılır. Kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için bugün bir adım atmaya cesaret edin. Uzmanlarla yapacağınız görüşmeler, yeni edineceğiniz alışkanlıklar ve sosyal çevrenizi güçlendirecek etkinlikler, sizi karanlık günlerden aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Unutmayın; her yolculuk, küçük bir adımla başlar"