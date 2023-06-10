Modern Çizim Anaokulu tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde yıl sonu gösterisi düzenlendi.

3 yaştan 6 yaşa kadar tüm öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler, büyük ilgiyle takip edildi. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı şenlikte, anaokulu öğrencileri gösterilerini sergiledi. Program izleyicilerden büyük alkış alırken, anne ve babaların ilgisi ve heyecanı da bir o kadar dikkat çekiciydi.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Anaokulu Müdürü Zehra Çalık yaptı. Çalık, “1 yıl boyunca çocuklarımızın eğitimi sonucu hangi noktaya geldiklerini gördük. Bilimsel bir eğitim, iyi bir çalışma çok şey fark ettirdiğini, ortaya koydu. Okul öncesi eğitimin ve kreşin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Devletin bu konuda büyük adımlar atması gerekiyor. 1 yıl içindeki gelişmelerden bu çocukların çok büyük başarılara imza atacaklarını gördük. Eğitim bir toplumun en önemli işi. Biz çocuklarımızın bu süreci, Milli Eğitim’le birlikte çağdaş, demokratik ve laik bir eğitim ile tamamlamasını istiyoruz. Bu konuda da üstümüze düşen bütün görevleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Etkinlikte çeşitli dans ve drama gösterileri yapan, şarkılar söyleyen minikler izleyenlere keyif ve duygu dolu dakikalar yaşattı. Mezun olan öğrencilerin diploma dağıtımının da yapıldığı etkinlikte miniklerin birbirinden ilginç hareket ve heyecanları herkesi güldürdü. Salonu kahkahalara boğan bu heyecan izleyiciler tarafından da alkışlarla desteklendi. Program, tüm çocuklar sahneye davet edilerek müzik ve şarkılar eşliğinde muhteşem bir kapanışla sona erdi.