İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun büyük katkılarıyla çağdaş standartlarda inşa edilen ve 7 Ağustos Pazar günü görkemli bir törenle hizmete açılan yeni şehirlerarası Ardahan Terminal’inde ilk seferler hafta sonu yapılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun büyük katkılarıyla çağdaş standartlarda inşa edilen ve 7 Ağustos Pazar günü görkemli bir törenle hizmete açılan yeni şehirlerarası Ardahan Terminal’inde ilk seferler hafta sonu yapılmaya başlandı.

Heyecanlı ve mutlu olan firma sahipleri, Başkan Demir’i kutladı

Belediye Başkanı Faruk Demir’in girişim ve çabaları sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince 6 bin 300 metrekarelik alan üzerinde 2 bin 500 yolcu kapasiteyle yepyeni, ileri teknolojik özelliklere göre yapılan Ardahan otobüs terminali, firma yetkililerinin son eksikliklerini tamamlanmasının ardından hafta sonu kapılarını yolcularına açtı. Otogarda kendilerine ayrılan bölüm ve peronlarda hizmet sunacak olan firma sahipleri, yeni yerlerinde modern koşullarda iş yapacak olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını kaydederek, böylesi bir yatırımı Ardahan’a kazandıran Başkan Demir’e sonsuz teşekkür ettiler.

İşte A’dan Z’ye Yeni Terminal

Bin metrekare otogar ana binası içerisinde her biri 25 metrekarelik alana ve müdüriyete sahip bilet satış noktası, 220 metrekarelik yolcu bekleme ve dinlenme alanı, 30 metrekarelik alana sahip 2 adet yöresel ürünler satış ofisi, 65 metrekarelik alana sahip market, 3 adet tuvaletli ve 1 adet engelli bay WC, 3 adet tuvaletli ve 1 adet engelli bayan WC, bay bayan mescitler, çocuk emzirme odası yönetim ve bilgi işlem odası, zabıta odası ve temizlik odası mevcut bulunmaktadır. Binada kapalı tente altında otobüslerin rahatça yanaşabileceği peron alanları planlanmıştır. Yine engelli vatandaşlar için 2 adet araç parkı alanı ayrılmıştır.

Ana bina dışında terminal girişinde 27 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde giriş kapısı devamında da giriş çıkış kontrol için de 40 metrekarelik bir kontrol noktası binası inşaa edilmiştir. Yine bu alanda saha ve vatandaş güvenliği için 30 metrekarelik polis noktası binası inşaa edilmiştir. Otogar da inen yolcuların şehir merkezine, çevre ilçelere ve köylere erişimi için 15 metrekarelik dolmuş durağı ve 30 metrekarelik taksi durağı binası inşaa edilmiştir.

Tüm bu planlama sonucunda 10 adet otobüs firması, dolmuş durağı, taksi durağı ve yaşanılabilir modern tasarımı ile otogar binası inşası tamamlanmıştır. Yapılan şehirler arası otobüs terminali ile önceden 300 yolcu kapasitesinde olan yolcu sayısı 2 bin 500 yolcu seviyesine çıkmıştır. Otobüs seferleri aktarmalı seferlere ihtiyaç duymayıp direk seferler ile şehirler arası ulaşım sağlanacaktır.