Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, moda sektörüne adım atacak genç yetenekleri sektörün önde gelen isimleri ile buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği “USTAM ile Yön Verenler” isimli söyleşide genç yeteneklerle bir araya gelen moda sektörünün önde gelen isimleri, deneyim ve tecrübelerini genç yeteneklerle paylaştı.

Kurduğu moda akademisi ile geleceğin modacılarını yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “USTAM” projesi kapsamında sektörün önde gelen isimlerini moda sektörüne adım atacak genç yeteneklerle buluşturdu. Bu kapsamda İstihdam Akademileri ve Moda Akademisi eğitim alanında gerçekleştirilen söyleşiye, geleceğin modasına yön vermek isteyen gençler yoğun katılım sağladı. “USTAM ile Yön Verenler” kapsamında gerçekleşen söyleşide sektörün önde gelen isimleri Esra Elibüyük Sürmeli ve Özlem Erkan, kariyer hikâyelerinden ve deneyimlerinden bahsederek, gençlere mesleki hedeflerini belirlemede yol gösterdi. Söyleşide tecrübelerini aktaran Sürmeli, “İletişim dilinizi doğru ve etkili kullanın” diyerek gençlere cesaret aşıladı.

MODA SEKTÖRÜ KONUŞULDU

Büyükşehir’in düzenlediği etkinlikte Elibüyükler Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esra Elibüyük Sürmeli ve Ünlü Moda Tasarımcısı & Creative Director Özlem Erkan konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, moda sektörüne dair tecrübelerin paylaşıldığı etkinlikte, “kariyer hedefi belirleme”, “mesleki alanda yön verme” ve “istihdam edilebilirliği artırma” gibi konularda önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde ilerleyen etkinlik, katılımcıların sektöre dair bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağladı.

Moda sektörünün öncü isimlerinden olan Sürmeli konuşmasında,”18 yıldır aile şirketinde çalışıyorum. Tedarikçi olarak görünüyoruz ama kadın hazır giyim anlamında moda tasarımını yakından takip ediyoruz. Tasarımcı olarak gençler şimdilerde çok şanslı. Çünkü patron egemenliğinden tasarım egemenliğine doğru ilerliyoruz. Bu da gençlerin işini biraz olsun rahatlatıyor” diye konuştu. “Sektörde iletişim dili çok güçlü olması lazım” diyerek gençlere cesaret veren Sürmeli, ”Asla çekinmeyin ve kendinizi doğru ifade edin. Ne aradığınızı, neler yapmak istediğinizi doğru cümleler ve tasarımlarla anlatın” dedi.

“KİMSE FIRSATLARI TEPSİDE ÖNÜNÜZE SUNMUYOR”

Konuşmasına moda tasarım alanına nasıl başladığını anlatarak başlayan Erkan ise, “Öğrencilik yıllarımdan sonra tasarımcı olarak staj yapmaya başladım. Uzun süre stajdan sonra ya kendi şirketimi kuracaktım ya da tasarım alanına yoğunlaşacaktım. Köklü bir firmada çalışmalar yaparken bir yanım hep kendi markamı ve çizgimi oluşturmak için can atıyordu. Bu kapsamda İzmir’de düzenlenen moda tasarım yarışmalarına katıldım ve çeşitli dereceler aldım. Fırsatları kendi çabamla gözümü karartarak yakaladım. Hiç kimse bana tepside fırsat sunmadı. İlk kendi defilemi kendim organize ettim. Kumaş almak için birçok kapıya gittiğimde birçok engeller ve zorluklarla karşılaştım ama asla pes etmedim. Sektöre tasarımcıların önemini anlattım ve kabul görmesini sağladım” ifadelerini kullandı.

“USTAM ile Yön Verenler” kapsamında Moda Akademisi katılımcılarına profesyonel alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla sektör temsilcileriyle buluşmalar, tasarımcılarla workshoplar, kumaş ve tekstil fuarı ziyaretleri, defile gezileri gibi çeşitli etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecek.