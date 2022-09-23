Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) iş birliği ile düzenlenen “19. Uluslararası Muhasebe Konferansı MODAV-ICA 2022” Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) iş birliği ile düzenlenen “19. Uluslararası Muhasebe Konferansı MODAV-ICA 2022” Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Bu yıl, Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe temasıyla düzenlenen konferansın, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Başkanı Dr. Hasan Özçelik, MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB) Genel Başkan Yardımcısı İ. Hüseyin Yıldız, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürlerinin yanı sıra çok sayıda dinleyici katılım gösterdi.

Rektör Erdal: “Üniversitemiz sürdürülebilir bir kampüs olma yolunda aksiyonlarını hızla devam ettiriyor”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalığın kazandırılmasına değinerek şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi olarak yaşadığımız ve giderek tükettiğimiz gezegenimize olan sorumluluğumuzun duyarlığıyla “Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe” temasıyla gerçekleşecek olan, 19. Uluslararası Muhasebe Konferansı’na ev sahipliği yapmaktan son derece büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyamızın iklim değişikliği, küresel ısınma, su ve gıda güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı gibi pek çok kritik sorunla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Tüm bu sorunlar, hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak, sürdürülebilirlik konusunda, farkındalığın ve bilinçlenmenin artırılmasını ve önleyici tedbirlerin hızla alınmasını gerektirmektedir. Bu perspektifle üniversitemiz sürdürülebilir bir kampüs olma yolunda aksiyonlarını hızla devam ettirmektedir. 19. Uluslararası Muhasebe Konferansı’nın, Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe temasıyla, finansal ve finansal olmayan raporlama, muhasebe ve denetim süreçlerinin, sürdürülebilirlik alanında yeniden şekillenmesini vurgulayarak son derece önemli bir bilinçlenmenin gücünü artıracağına da inanıyorum. Katılan tüm hocalarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve değerli bilimsel etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyor, konferansın etkili ve verimli geçmesini diliyorum.”

Dr. Özçelik: “Sürdürülebilir gelişmeler muhasebe mesleği kadar yatırımcıları da etkiliyor”

Sürdürülebilirlik konusunda yaşanan değişim ve gelişimlerle birlikte muhasebecilik mesleğinin gerekliliklerinin de değişime uğradığını söyleyen KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik, "Sürdürülebilirlik alanında yaşanan gelişmelerin muhasebe mesleği açısından pek çok şeyi de beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Bu noktada muhasebecilerin ve meslek mensuplarının başta kurumsal denetim, risk yönetimi, finansal ve finansal olmayan verilerin raporlanması ve bunlara güvence verilmesi gibi konularda kazanacağı niteliklerin bireyleri sürdürülebilirlik alanında bir adım daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Kamu Gözetimi Kurumu olarak sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde sürdürülebilirlik alanında dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak sürdürülebilirlik raporlama standartları ve ilgili güvence denetim standartları yayınlayarak bu alanda denetim yapacak kişileri yetkilendirmeye başlayacağız.” dedi.

Prof. Dr. Cömert: “Muhasebecilerin üzerine düşen görevler göründüğünden çok daha fazla”

Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada konferans hakkında detaylı bilgiler veren MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert: “Bulunduğumuz gezegende insan neslini tehdit eden koşullarda muhasebecilerin üzerine düşen görevler göründüğünden çok daha fazla. MÖDAV bunun bilincinde olup akademisyenleri bu alanda bilgilenmeye ve araştırma yapmaya teşvik eden pek çok önemli faaliyet gerçekleştiriyor. Konferansımızın açılış panelinde birbirinden değerli uzman konuklarımız ana temaya vurgu yaparak konuyu tartışırken yine birbirinden değerli oturum başkanlarının yönetimindeki 15 paralel oturumda, hakem sürecinden geçmiş 43 bildiri sahibi ve 6 konuşmacı “Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe”yi konuşacaklar. Anadolu Üniversitesinin saygıdeğer Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başta olmak üzere konferansımıza ev sahipliği yapan ve desteklerini esirgemeyen tüm Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Prof. Önce: “Gezegenin korunmasında muhasebecilerin rolünün önemi tartışılmaz bir gerçek”

Konferansta muhasebenin sürdürülebilir bir yaşamdaki önemini vurgulayan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıl ev sahipliğini yaptığımız Uluslararası Muhasebe Konferansı’nın Üniversitemizde gerçekleştirilmesinden onur duyuyoruz. Sürdürülebilir yaşama yönelik yeni vizyonlar oluşturma hedefiyle yola çıktığımız konferansımızda farklı bakış açılarıyla olayları değerlendireceğiz. Bu bağlamda muhasebeciler olarak gezegenimize karşı sorumluluğumuzu vurgulamak amacıyla bu yıl temamızı Gezegensel Sınırlar Eşiğinde Muhasebe olarak belirledik. Gezegenimizin korunması hem sosyal hem çevresel hem de ekonomik yönlerin ön planda olduğu üç ayaklı bir bakış açısı gerektiriyor. Dolayısıyla işin içine ekonomi ve finans kısmı girdiğinde muhasebecilerin rolünün ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçek.”

Yıldız: “Ekolojik dengenin korunması her mesleğe ve kuruma sorumluluklar yüklüyor”

Konferansın ekolojik dengenin korunmasına ilişkin farkındalık kazandıracağının altını çizen TURMOB Genel Başkan Yardımcısı İ. Hüseyin Yıldız ise konuşmasında şunları aktardı: “Dünyada yaşayan bütün canlılar ve yaşam alanlarının korunması için muhasebe mesleğinin gerekliliklerinin ve muhasebe sorumluluğunun tartışılacağı bu kongreyi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Bizler ekolojik dengenin bozulduğu ve sınırların aşıldığı bir yüzyıla girdik. Tehlikenin farkına varanlar son zamanlarda yoğun çabalar içine girdi. Ekolojik sorunlar bizlere de önemli görevler veriyor. 9 gezegensel sınır aşımının engellenmesi, ekolojik dengenin korunması ve Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yakalanabilmesi için her mesleğin ve kurumun üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirmesi çok önemli.”

22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gezegensel Sınırların Eşiğinde Muhasebe temalı MODAV-ICA 2022 konferansının açılış töreni, belge ve ödül takdimi ile sona erdi.