Rizeli ressam modası geçen, kullanılmayan kotları geri dönüştürerek onların üzerine yapmış olduğu resimlerle yeni bir tarz oluşturuyor.

Rize’de yaşayan 25 yaşındaki Hüseyin Alan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Resim Öğretmenliği bölümünde okuduğu sırada hocasının yönlendirmesiyle kot ürünlerin üzerinde resim yapmaya başladı. Daha sonrasında Alan, okulunu bitirdikten sonra dolaplarda giyilmeyen modası geçen, kullanılmayan kot ürünleri tekrardan değerlendirerek üzerine istenilenleri resmediyor. Sosyal medya üzerinden kot ürünlerinin eskidiği müşterilerinin isteği üzerine eskimiş olan ürünlere yeni bir tarz katarak yeni bir ürün haline getiriyor.

"Her insanın hayal gücü sınırsız olduğu gibi eserlerde sınırsız olacaktır"

Dolaplarda artık giyilmemekten çürümeye başlayan kot giysileri tekrardan insanların hayal gücüyle tasarladığını ifade eden Hüseyin Alan, "Dolaplarda çürümeye yüz tutmuş kıyafetleri, kot pantolonları, kot gömlekleri, kot ceketleri değerlendirmek için çıkmaz kumaş boyasında onları boyayarak ürünleri değerlendiriyorum. Tekstil ürünlerinin 1-2 sene kullanılıp atılmasının önüne geçmeye çalışıyorum. Çıkmaz kumaş boyasıyla özel tasarımlar yaptığım için her insana özgü, kişiye özel tasarımlar yapabiliyor. Böylelikle de ürün skalası gelişmiş oluyor. Bu yüzden de her birey için farklı tasarım düşünülebilir. Sonuçta hayal gücüyle yapılan eserler bunlar. Her insanın hayal gücü sınırsız olduğu gibi eserlerde sınırsız olacaktır" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir tasarımı bana söylüyorlar ve ben de istediği ürünü yapıyorum"

Müşterilerin istedikleri tasarımları ceketlerin üstüne işlediğini söyleyen Alan, "Bana ulaşanlar bana diyor ki ’bir kot ceketim var. Eskidi, yıprandı, giymekten sıkıldım’ dediğinde onları alıyorum kumaş olduğu sürece bir boyama yapılabiliyor. Bana istediği tasarımı söylüyor. Kendi istediği bir şey olur yada ünlü bir ressamın tablosu olur. Herhangi bir tasarımı bana söylüyorlar ve bende istediği ürünü yapıyorum. Kumaş boyası olduğu içinde üzerindeki boya çıkmıyor" dedi.

"Bu mesleği hocamdan öğrendim"

Yaptığı mesleği üniversitede hocasından öğrendiğini sözlerine yansıtan Alan, "Bu mesleği hocamdan öğrendim. Bana bu mesleği öğretti. Bu resim işini nasıl değerlendirebileceğimi, kumaş boyasını nasıl kullanacağımı ve tekniklerini öğretti. Onun akabinde de ben kendimi bireysel olarak geliştirmeye çalışıyorum. Sosyal medyadan daha çok kişiye ulaşabileceğimi düşündüğüm için bu alana yöneldim" ifadelerini kullandı.

"Ceketi tekrardan boyayarak yeni bir ürünmüş gibi giyilebiliyor"

Kot ceketleri tekrardan boyayarak yeni ürünmüş gibi olmasını sağladığını belirten Alan, "İlk çalışmama kot ceket üzerinde çizgi film karakterleri var arkadaşım istedi. Bana bu çalışmayı yapabilir misin? diye sordu. Ben de yaptım. Yapalı 1-2 yıl oluyor hala daha üzerinde renklerinde bir solma yok. Kalıcılığı iyi bir ürün olduğu için keyifle giyebiliyor. Ceket ilerledikçe üstüne tekrardan yeni karakter çizip ürünü güncelleyebiliyorum. Ceketi tekrardan boyayarak yeni bir ürünmüş gibi giyilebiliyor" şeklinde konuştu.