E-ticaret ve online giyim platformu Modanisa’yı tercih edenler alışverişlerini WhatsApp üzerinden yapabilecek.

E-ticaret ve online giyim platformu Modanisa’yı tercih edenler alışverişlerini WhatsApp üzerinden yapabilecek.

Tüm dünyada modern muhafazakâr giyim tarzını benimsemiş kadınların kendi giyim tarzlarına uygun binlerce seçenek bulabileceği, online moda ve alışveriş platformu Modanisa, WhatsApp üzerinden yeni bir satış kanalını hayata geçirdi.

“Yepyeni bir alışveriş deneyimi”

Şirket açıklamasına görüşleri yer alan Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel, “Modanisa olarak 11 yıl önce başlayan yolculuğumuzda, inandığı gibi giyinmek isteyen kadınlara hep yakın durmayı, onları dinlemeyi, ihtiyaçlarının farkında olmayı, gerektiğinde destek vermeyi ve hayatlarını kolaylaştıran bir yol arkadaşı olmayı tercih ettik. Bu yolculuğu onlar için olabildiğince konforlu ve keyifli hale getiriyoruz. Modayı erişilebilir hale getirme misyonumuz ışığında büyümeye devam ediyoruz. Şimdi de mevcut hizmetlerimizi bir üst seviyeye taşımak hedefiyle müşterilerimize yepyeni bir alışveriş deneyimi sunacağımız WhatsApp özelliğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Maliyetler düştü, siparişler arttı

WhatsApp özelliğiyle küresel pazarlardaki rekabet gücünü de artırdıklarının altını çizen Sami Güzel, şunları söyledi, “WhatsApp Business Platform aracılığıyla biri müşteri hizmetlerine, diğeri e-ticarete odaklanan iki chatbot geliştirdik. Kısa bir süre içinde müşterilerimizin sorularının çoğunu tek bir işlemde çözmeye başladık. Böylece çağrı merkezlerimizin işletme maliyetlerini düşürdük, satış siparişlerimiz de artırmış olduk. Şu an tüm müşteri etkileşimlerinin yüzde 50’sinden fazlası artık WhatsApp üzerinden gerçekleşiyor. Tüm dünyadaki kullanıcılarımızın hayatını 7/24 kolaylaştırmak ve alışverişi daha da keyifli hale getirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Beş dilde hizmet verecek

Kullanıcılar, Modanisa’nın beş dilde hızlı ve kullanışlı müşteri deneyimi sunan WhatsApp numarasıyla konuşma başlattıklarında sanki Modanisa uygulamasındaymış gibi üyelik oluşturarak giriş yapıp, uygulamadaki kategorilerden seçili ürünleri listeleyebilecekler.

WhatsApp uygulamasıyla Modanisa’da neler değişti?

Müşteri sorularının yüzde 70’i canlı desteğe gitmeye gerek kalmadan çözüldü.

Çağrı merkezlerinin işletilmesinde yüzde 36 maliyet tasarrufu sağlandı

Müşterilerin yüzde 56’sı WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor, çağrı merkezinden konuşma kanalına geçiş yapıyor.

Sohbet robotunu kullanan müşterilerin yüzde 55’i ilk siparişlerini WhatsApp üzerinden verdi.

Müşterilerin yüzde 10’u göz atmaktan satın almaya geçiyor.

WhatsApp satış kanalına katılan müşterilerin yüzde 10’u en az bir ürün satın almaya devam etti.