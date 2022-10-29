One Secret markasının sonbahar ve kış koleksiyonu moda tasarımcısı Recep Demiray’ın ev sahipliğinde Kasım ayında gerçekleşecek.

One Secret markasının sonbahar ve kış koleksiyonu moda tasarımcısı Recep Demiray’ın ev sahipliğinde Kasım ayında gerçekleşecek.

Türkiye’nin dört bir yanından birbirinden ünlü blogger, oyuncu, Youtuber ve sunucuların katılacağı yılın en özel organizasyonunda Demiray, moda severlerin hem yüreğine hem de göz zevklerine hitap edecek görsel bir şölen sunacak. İham veren stil kodlarıyla moda severlerin içindeki enerjiyi dışarıya yansıtarak göz kamaştırıcı bir ütopya sunan One Secret markası, moda dünyasının en başarılı ismi Recep Demiray ile birlikte yelpazesini daha da genişleterek adını dünyaya duyuracak.

Dev organizasyon için gece gündüz çalıştıklarını belirten Demiray, kendi adına ve One Secret markasına yakışır bir organizasyon hazırladıklarını söyledi. Demiray, “Dev prodüksiyonlarla çok titiz bir çalışma yürüyoruz. Markanın ürünlerini tek tek inceledim hepsi de birbirinden güzel ve zarif. İnanıyorum ki bu açılışımızdan sonra marka yepyeni bir ivme kazanacak herkese şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.