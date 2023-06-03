İkincisi düzenlenecek olan ve Uşaklı vatandaşların büyük merakla beklediği ModaFest’ tarihi ve programı belli oldu. UKAMER’in düzenlediği festival 10 Haziran günü başlarken çok ayıda ünlü isim de bu sayede Uşağa gelecek.

İçeriğinde modadan sağlığa, güzellikten sanata pek çok konu başlığı barındıran ve ünlü sanatçıların sahne alacağı ModaFest için hazırlıklar başladı. Birbirinden özel etkinliklere ve katılımcılara yönelik sürpriz çekilişlere ev sahipliği yapacak olan ModaFest; 10, 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi karşısında bulunan etkinlik alanında ve Atapark konser alanında Uşaklılarla buluşacak.

Festival; 10 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’de yapılan kokteyl programıyla onur konuğu Hülya Koçyiğit eşliğinde açılacak. Saatler 20.00’ı gösterdiği sırada Moda Festivali’nin ilk defilesi, kültürel ve geleneksel değerleri podyuma en güzel haliyle yansıtacak ve Tülin Şahin öncülüğünde ‘Geçmişten Günümüze Anadolu Kadınları Defilesi’ Uşaklıların beğenisine sunulacak. ModaFest, etkinlik süresince birbirinden farklı alanlarda konularında uzman kişileri bünyesinde misafir edecek. Bu kapsamda ünlü şef Arda Türkmen, 11 Haziran Pazar günü saat 15.00’de marifetlerini ve geleneksel yemeklerin püf noktalarını, ModaFest sahnesinden paylaşacak. Festivalin ikinci günü, Türk popunun ünlü sesi Tuğçe Kandemir’in konseri ile noktalanacak. ‘Bu Benin Öyküm’ ve ‘Ah Ellerim Kırılaydı’ gibi şarkılarla son yıllarda dillere destan olan Kandemir, 11 Haziran Pazar günü saat 21.00’de, Atapark konser alanında Uşaklı sevenleriyle buluşacak. Festivalin son gününde ise muhteşem sesi ve şarkılarıyla ülke müziğinin gözde isimlerinden olan Mustafa Ceceli, 13 Haziran Salı günü saat 21.00’de Atapark’ta sevenleriyle buluşuyor.