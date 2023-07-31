Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde uzun yıllar yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden ünlülerin modacısı, gazeteci Nail Yurdakul sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yurdakul, son olarak Fethiye’de huzurevinde yaşamını sürdürüyordu. Yurdakul, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Milas’ta tedavi görmekte iken hayatını kaybetti. 95 yaşında vefat eden Yurdakul için Köyceğiz Hacıbey Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Nail Yurdakul’un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Toparlar Mahallesi Eski Mezarlığa defnedildi. Nail Yurdakul vasiyetinde daha önce vefat eden eşi Melahat Yurdakul’un yanına defnedilmesini istediği için eşinin yanında toprağa verildi. Modacı Nail Yurdakul’un cenaze törenine Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk, muhtarlar, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.