Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Merinos Sanayi ve Tekstil Müzesi’nde 7.si düzenlenen “Bursa Fashion Week Moda Günlerine katıldı.

Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun ve Moda Tasarım Program Koordinatörü Öğretim Görevlisi Çiğdem Dursun’un jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmada; Düzce Üniversitesi öğrencisi Yağmur Yıldız’ın tasarımları ise büyük ilgi görerek finale kalmıştır. Kendi markalarını oluşturabilmek ve katma değeri yüksek tasarımlar ortaya koyabilmek için genç moda tasarımı mezunları ve öğrencilerini sektöre kazandırmayı amaçlayan yarışma, sanayinin önde gelen firmaları ile moda dünyasının önde gelen tasarımcılarını ve akademisyenlerini birleştirdi.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamada “Birçok üniversiteden farklı tasarımların yer aldığı ve 195 başvuru arasında finalist olarak yarışarak ulusal ve uluslararası boyutta Düzce Üniversitesi’ni temsil eden Yağmur Yıldız’ı tebrik ediyoruz” denildi.