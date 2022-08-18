Geçtiğimiz aylarda ilk koleksiyonuyla Tekirdağ ayçiçek bahçelerinde fotoğraf fashiona katılan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, birçok mankende sunduğu kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz aylarda ilk koleksiyonuyla Tekirdağ ayçiçek bahçelerinde fotoğraf fashiona katılan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, birçok mankende sunduğu kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Moda dünyasının yeni yüzü olan genç ve başarılı tasarımcı Ayşegül Eraslan, lise ve üniversitede adalet bölümünü okumasına rağmen çocukluğundan bu yana hep sanatla ve tasarımla uğraştığı için ikinci üniversite olarak Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü üstün başarıyla bitirerek, bu başarısına resim yüksek lisansla devam ediyor. Çocukluğundan bu yana resim, saç ve makyaj artisti, dövme sanatçılığı, 3D duvar resimleri gibi alanlarda birçok başarılı çalışmaları olan Eraslan, doğuştan gelen bu yeteneğini en iyi şekilde değerlendirip eşsiz ve benzersiz tasarımlarıyla moda sektörüne ses getirecek bir giriş yapmaya hazırlandığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda ilk koleksiyonuyla Tekirdağ ayçiçek bahçelerinde fotoğraf fashiona katılan ve kıyafetlerini birçok manken üzerinde sunan Eraslan, kendisinin yıllardır bu işlerin içinde olmasının herkesten ayrıcalıklı ve başarılı kıldığını, yapılan ve çizilen tasarımların sadece kişiye özel ve orjinal olmasının da bu işin en etkileyici yanı olduğunu dile getirdi.