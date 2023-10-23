İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi, kasım ayı boyunca sezonun en ilginç yapımlarını seyirciyle buluşturacak. Moda Sahnesi’nin kasım programının biletleri Biletinial üzerinden satın alınabilecek.

İstanbul Anadolu Yakası’nın en önemli kültür sanat merkezleri arasında yer alan Moda Sahnesi, yeni tiyatro sezonunda birbirinden ilginç yapımlarla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Kasım ayı boyunca "Yaralarım Aşktandır", “Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor”, “İki Kore’nin Birleşmesi”, “Şirreti Evcilleştirmek”, “Selmin Zeki Hanım: Hasta Adamın Kızı” ve “Yeraltından Notlar” gibi sezonun en dikkat çekici oyunlarını sahneleyecek olan Moda Sahnesi’nin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.