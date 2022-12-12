Gaziantep Penye Tekstil Hazır Giyim, Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı (Moda Gaziantep), 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Gaziantep Penye Tekstil Hazır Giyim, Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı (Moda Gaziantep), 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odası, Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu iş birliğinde; Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri destekleriyle gerçekleştirilecek olan fuar sektör profesyonellerini, üreticileri, alıcıları, daha kaliteli üretim yapmak ve yaptırmak isteyenleri bir araya getirecek.

Yüzde 100 doluluk oranı ile 70’e yakın üreticinin katılacağı fuara ağırlıklı olarak Rusya başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden toplam 20 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ilk kez düzenlenecek olan Moda Gaziantep Fuarı, kapılarını 19 Aralık 2022 tarihinde açacak. 22 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan fuarda; bebe-çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makineleri sergilenecek. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’te ilk kez düzenlenecek olan Moda Gaziantep Fuarı’nın aylar öncesinden sektörden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim, ihracat ve istihdam noktasında ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Ünverdi, “Ülkemizin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında yer alan Gaziantepli firmalarımızın yüzde 50’den fazlası tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretim ve ihracat üssü Gazi şehrimizde sanayinin lokomotif sektörü tekstildir. Fuarımızın bu açıdan şehrimiz, bölgemiz ve firmalarımız için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sektördeki ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin fuarımızın da katkılarıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarındaki trendleri yakından takip ederek katma değerli üretimler yapmaları uluslararası arenadaki gücümüze güç katacaktır. Moda Gaziantep’in şimdiden sektörümüz, Gaziantep’imiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın tekstil sektörü açısından taşıdığı öneme değinerek, şunları kaydetti:

“Fuarımız Gaziantep ve yöresindeki birçok önemli üreticiyi bir araya getirecek. İhracatta 5. sırada yer alan Gaziantep, fuarımız sayesinde gelecek iş insanlarıyla beraber yeni iş bağlantılarına imza atacak. Bu bağlamda iş birliği yaptığımız paydaşlarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın ülke ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 19 Aralık’ta tüm sektör profesyonellerini Ortadoğu Fuar Merkezi’ne bekliyoruz."

Moda Gaziantep Fuarı; 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00-18.30 arasında ziyaret edilebilecek.