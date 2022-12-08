Demirözü Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı uygulama dersleri için “Mock-Up” eğitim sınıfı kuruldu.

Demirözü Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı uygulama dersleri için “Mock-Up” eğitim sınıfı kuruldu.

Açılışını Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yaptığı model kabin (mock-up eğitim sınıfı), öğrencilerin yolcu ağırlama, emniyet kuralları, acil durum ve ilk yardım prosedürleri, ikram hizmetleri gibi uygulama ağırlıklı konuları daha iyi öğrenmesine imkan veren donanımları içeriyor. İlk sembolik uçuş sonrasında konuşma yapan Rektör Türkmen, "Uygulamalı eğitime verdiğimiz önemle öğrencilerimize mesleki anlamda tecrübe katmaktayız. Bugün açılışını yaptığımız mock-up eğitim sınıfı da bu amaca hizmet eden önemli bir kazanımdır." dedi.