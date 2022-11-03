Erzurum’da bünyesinde 250 iş yerini barındıracak olan Mobilyacılar Odası Sanayi Sitesi’nin temeli atıldı. Yaklaşık 4 yıl süren arazi sorununun kent protokolünün ortak çalışmasıyla çözüldüğünü söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, “Buranın temeli birlik ve beraberlikle atılıyor. A’dan Z’ye herkesin emeğinin olduğu bir çalışma. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Erzurum’da bünyesinde 250 iş yerini barındıracak olan Mobilyacılar Odası Sanayi Sitesi’nin temeli atıldı. Yaklaşık 4 yıl süren arazi sorununun kent protokolünün ortak çalışmasıyla çözüldüğünü söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, “Buranın temeli birlik ve beraberlikle atılıyor. A’dan Z’ye herkesin emeğinin olduğu bir çalışma. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Mobilyacılar Odası Başkanlığı’nın kurduğu kooperatifle Kuzey Çevre Yolu üzerinde yapılmasını planladığı Mobilyacılar Sanayi Sitesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Murat Nohutçu, 250 işyerinin yer alacağı Doğu’nun en büyük sitesine başlamak için 4 yıl boyunca uğraştıklarını söyledi. Nohutçu, “Çok sıkıntılar yaşadık ama bugün temel atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa zamanda burayı bitirip esnafımıza kazandırmak istiyoruz. İşin bu noktaya gelmesinde emeği geçen başta Sayın Valimiz Okay Memiş’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Emin Öz’e ve Yakutiye İlçe Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar’a teşekkür ediyorum” dedi.

ESOB Başkanı Fırat: Büyük Emek Verdiler

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ise, sitenin yapılacağı arazinin Hazine’den alındığı süreçte büyük sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. “Bu işler kolay olmuyor” diyen Başkan Fırat, şöyle devam etti. “Vali Beyimizin destekleri ve Sayın Mehmet Sekmen’in güçlü katkılarıyla bu noktaya gelmek mutluluk verici. Mobilyacı esnafımızın bilmesini istiyorum ki, sancılı bir 4 yıl geçti. Ancak şehrimiz yönetenler birlik ve beraberlik içinde işi çözerek, esnafımıza sanatkarımıza büyük bir kazanım sağladılar. A’dan Z’ye herkesin destek verdiği örnek bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Başkan Sekmen: Bu Yatırım Çok Önemli

Mobilya işinin lokomotif bir sektör olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Türkiye’ye ivme kazandıran ve döviz girdiği sağlayan böylesi bir sektörün Erzurum’da da olmasının önemli olduğunu vurguladı. Başkan Sekmen, “Bu yatırım bu anlamda çok önemli. İnegöl’de Ankara’da mobilya sanayi siteleri varsa Erzurum’da da olacak. Bundan sonrasında da üreticilerimizin çok çalışması lazım. Yeni tasarımlarla icraatlarını görmek istiyoruz. Biz gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Buranın alt yapısını da Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz” diye konuştu.

Vali Memiş: Birlik Olunca Netice Alınıyor

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda katılımcılara seslenen Vali Memiş ise sanayi sitesinin yer tahsisindeki zorlu süreçten bahsederken, "Birlik olunca netice alınıyor" ifadesini kullandı. Erzurum’u üreten bir şehir yapmak için çaba harcadıklarını dile getiren Vali Okay Memiş temeli atılan sanayi sitesi ile mobilyacıların şehir içerisinde, uygun olmayan yerlerde artık üretim yapmayacaklarını söyledi. Memiş, "Erzurum olarak biz üretmek istiyoruz. Dadaşlarımıza güveniyoruz. 2 bin rakımda Türkiye’nin en üreten şehri olacağız. Bunun tohumlarını attık. Meyvelerini almaya başlıyoruz. Buranın çözümünde emeği geçen Sayın Mehmet Sekmen’e, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e, Sayın Bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butonlara basılarak, sitenin temeli atıldı. Törene ayrıca AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, esnaf odaları temsilcileri katıldı.