Sakarya’nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında bulunan dükkan alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangını söndürmek için seferber oldu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında bulunan dükkan alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangını söndürmek için seferber oldu.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan mobilyacılar çarşısında bir dükkanda meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.