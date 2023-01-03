Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Mobilyacılar Çarşısında bulunan bir dükkanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın esnasında, vatandaşlar dükkanda bulunan malzemeleri kurtarabilmek için seferber oldu. Yangının, bitişiğinde bulunan boya atölyesine sıçramaması ise facianın önüne geçti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Mobilyacılar Çarşısında bulunan bir dükkanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın esnasında, vatandaşlar dükkanda bulunan malzemeleri kurtarabilmek için seferber oldu. Yangının, bitişiğinde bulunan boya atölyesine sıçramaması ise facianın önüne geçti.

Yangın, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Mobilyacılar Çarşısı’ndaki yatak satışı yapan bir dükkanın ikinci katında yangın çıktı. Çatıdan gelen patlama sesleri üzerine dışarıya çıkan ve yangını fark eden dükkan çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına, arazöz, 13 araç ve 30 personelle müdahale etti. Alev ve dumanların yükseldiği bölgede panik oluştu, vatandaşlar sokağa döküldü. Dükkan çalışanları ve çevredeki vatandaşlar, ekiplerin müdahale ettiği yangında zarar görmeyen malzemeler için adeta seferber oldu. İkinci katta bulunan birçok malzeme yanarak küle dönerken, alt kattaki malzemeler ise kurtarıldı.

Yangının, dükkanın bitişiğinde bulunan boya atölyesine sıçramadan kontrol altına alınması ise derin bir nefes aldırdı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.