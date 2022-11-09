Samsun’da seyir halindeyken alev alan mobilya yüklü kamyonet küle döndü. İşçiler kamyonetin arkasındaki mobilyaları son anda kurtardı.

Samsun’da seyir halindeyken alev alan mobilya yüklü kamyonet küle döndü. İşçiler kamyonetin arkasındaki mobilyaları son anda kurtardı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik istikametine doğru seyir halinde Nazım Akoğlu idaresindeki 55 AET 314 plakalı mobilya yüklü kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü aracı yolun sağına çekti. Yangın 112’ye bildirilirken, araçtaki işçiler kamyonetin kasasındaki mobilyaları hızla boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonetin ön kısmı tamamen yanarken, Ordu-Samsun karayolunda da trafik bir süre aksadı. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.