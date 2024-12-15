Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya taşıyan kamyonet alevlere teslim oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan G. idaresindeki mobilya yüklü 53 FL 134 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, kamyoneti emniyet şeridine çekti. Bir anda alev topuna dönen kamyonete sürücü ve çevredekiler yangın tüpleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlattı.