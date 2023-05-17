Türkiye’nin mobilya alanındaki değişim ve gelişimini inceleyerek yakın tarihe ışık tutmak amacıyla İzmir’deki akademisyenler tarafından başlatılan ‘DATUMM’ projesi, Kordon’da açılan sergiyle taçlandı. Sergi, yaz mevsimi boyunca İzmirliler ile buluşmaya devam edecek.

Dokümantasyon ve Arşivleme-Türkiye’de Modern Mobilya (DATUMM) adlı proje, ülkemizde mobilya tasarımının zengin tarihini, aktörleriyle birlikte tarihi belleğe kazandırmak amacıyla hayata geçirildi. Projenin yürütücülüğünü İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı ve Yaşar Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tuna Ultav üstlendi. Örnek proje; Ghent Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görevini sürdüren doktora adayı Melis Örnekoğlu Selçuk ve İEÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Deniz Avcı Hosanlı’nın katılımıyla ilerledi.

Kitap serisi hazırlandı

1920 yılından bugüne kadar geçen süreçte, ülkemizde mobilya alanında yaşanan değişimin evlerini, bilimsel ve tarihi açıdan inceleyen proje çerçevesinde paneller düzenlendi, uluslararası makaleler yayınlandı. Deniz Hasırcı, Zeynep Tuna Ultav ve Melis Örnekoğlu Selçuk, ‘Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İçmimarlık Tarihini Okumak’ başlığıyla 3 ayrı kitap yayımladı. Bu eserler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları aracılığıyla okuyucularla buluştu. Türkiye’de modern mobilya tarihini gün yüzüne çıkaran çok yönlü çalışmalardan biri olan DATUMM projesi, son olarak da sergiyle İzmirlilere ulaştı.

Dijital arşiv de oluşuyor

İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı, projeye ilişkin bilgi vererek, “DATUMM projesi, ülkemizin modern mobilya alanındaki geçmişini detaylarıyla yansıtan, çok yönlü bir çalışma. Bu çalışma için Türkiye’nin birçok şehrini gezdik, tarihi belgeleri inceledik. Bazı eserlere ait fotoğrafları arşivlerden aldık, bazılarını ise kendimiz çektik. Bunları kentle buluşturarak açık bir sergide bir araya getirdik. Tarihi geçmişe sahip mobilyalara ait fotoğrafları, birçok bilimsel çalışma ve kitapta da kullandık. Sergide, eski dönemde cam metalin kullanıldığı, sadeliğiyle ön plana çıkan mobilyalara ait görseller bulunuyor. Bunlara ek olarak endüstriyel alanda ya da evlerimizde kullanılan, Türk kültürünü yansıtan mobilya çeşitleri de var. Mobilya alanında çok yönlü bir dokümantasyonun ve dijital arşivin oluşması açısından projeyi çok önemsiyoruz” dedi.

Sanat etkinliğine dönüştü

Projenin bir sanat etkinliğine dönüşerek İzmirliler ile buluşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Prof. Dr. Hasırcı, “Kordon’da açtığımız sergide, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Akademisi de bize destek sağladı. Serginin tasarım yönetimini Ankara TED Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Aren Emre Kurtgözü yaptı. Sergileme grafik tasarımını Didem Erişkin yaparken, sergi koordinasyonu ise Özgür Yurttaş Erda tarafından gerçekleştirildi. Ali İnceoğlu da fotoğraflarıyla ve filmleriyle DATUMM projesinin şekillenmesine büyük destek sağladı. Yaz mevsimi boyunca açık olacak sergiye tüm İzmirlileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.