Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), Ticaret Bakanlığı’nın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ çerçevesinde yer alan ülkelerden Güney Kore’ye sektörel ticaret heyeti düzenledi.

10-15 Temmuz tarihlerinde Güney Kore’nin Seul kentine düzenlenen heyete 9 Türk firması katıldı. Aralarında Samsung gibi dev şirketlerin de bulunduğu 25 ithalatçı firma ile ikili görüşmelerin yanı sıra program çerçevesinde AKAMİB ile Kore Mobilya Endüstrisi Kooperatifleri Federasyonu (Korea Federation of Furniture Industry Cooperatives) arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler de yapıldı.

Türkiye ile Güney Kore karşılıklı ticareti geliştirmek için 2012’den bu yana yoğun çabalar gösterirken, iki ülke arasında “Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma”, “Mal Ticareti Anlaşması”, “Yatırım Anlaşması” ve “Hizmet Ticareti Anlaşması” gibi adımlarla ticaret hacminin gelişmesi hedeflendi. Ayrıca iki ülkenin merkez bankaları arasındaki SWAP anlaşması ile de bankacılık sistemleri kolaylaştırıldı. Bunların neticesinde 2020 yılında Türkiye ve Güney Kore’nin ticaret hacmi 6,8 milyar dolar, 2021’de 8,6 milyar dolar, 2022 yılında 10 milyar dolar olurken bu yılın ilk yarısında ise 5 milyar dolara ulaştı.

AKAMİB heyetinin, henüz Güney Kore’ye gerçek potansiyelini yansıtamamış olan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatını geliştirme amacıyla Korea Federation of Furniture Industry Cooperatives ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçmesi ile bu ülkeye sektör ihracatının artması beklendiği belirtildi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü geçen yıl Güney Kore’ye yaptığı ihracatını yüzde 8,4 artırarak 8 milyon doların üzerine çıkarmayı başardı. İhracatının 6 milyon dolarlık kısmını orman tali ürünleri oluşturdu. Bu yıl gerek lojistik maliyetlerin artması gerek küresel talebin düşük olması nedeniyle ihracatta yılın ilk yarısında yüzde 54,6 kayıp olsa da yılın ikinci yarısıyla birlikte siparişlerin hızla artması ve ihracat rakamlarına yansıması bekleniyor.