Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 4. Mobilya Sokak faaliyet gösteren 4 katlı imalathanenin 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri çalışanları durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerin yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.