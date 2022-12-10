Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan mobilya deposunda çıkan yangın, yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan mobilya deposunda çıkan yangın, yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan mobilya deposunda çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı ve şehrin dört bir yanından görülebilen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 24 araç, 50 personeli ile 1 arazöz ve iş makinelerinde yardımıyla yaklaşık 2 saat müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saat sonrada söndürüldü. Polis ekiplerinin de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.