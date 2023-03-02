Düğün sezonuna kısa bir süre kala çiftler evlilik hazırlığı içerisine girerken fiyatların uygun olması sebebiyle vatandaşlar da üreticilere yöneldi.

Düğün sezonuna kısa bir süre kala çiftler evlilik hazırlığı içerisine girerken fiyatların uygun olması sebebiyle vatandaşlar da üreticilere yöneldi.

Evlerindeki eksikleri tamamlamak, mobilyalarını yenilemek isteyen vatandaşlar ve yeni evlenecek çiftler uygun fiyatlar nedeniyle doğrudan üreticilere yöneldi. İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde babasından devraldığı işi devam ettiren koltukçu Nazmi Urfalıoğlu (23) ise vatandaşların ya üreticiden sıfır olarak almak istediğini ya da eski koltuklarını tamir ettirdiklerini ifade etti.

“Günde iki takım çıkarabiliyoruz”

İşlerin yoğunlaştığını ve 1 ay önceden gittiklerini ifade eden Urfalıoğlu, “Aslında çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 16 yaşlarımda babamın yanında bu işi tam olarak öğrendim. Babam emekli olunca da ondan devraldım ve devam ettiriyorum. Aslında doğduğumdan beri bu işi yapıyorum diyebilirim. Babam 32 yıldır burada esnaf. Bu dükkanımız 32 yıldır açık. Tabi o zamanlar biraz daha küçüktü dükkanımız. Ben devralınca büyüttüm biraz daha. Bu ara çok yoğunuz. Önden bir ay gidiyoruz. Yani bugünden 1 ay sonrasına doluyuz. Burada iskeleti, dikimi dahil komple kendimiz üretiyoruz koltuğu. Genelde mağazalar için çalışıyoruz. Günde zorlarsak 2 takım çıkarabiliyoruz. Aydın’daki çoğu mağazalara ürünlerimizi veriyoruz. Ayrıca özel sipariş de alıyoruz. Hangi modeli gelip isterlerse onu da çıkarıyoruz” dedi.

“Doğrudan üreticiye olan talep arttı”

Mağaza fiyatlarından sonra üretici fiyatlarını gören vatandaşların inanmadığını belirten Urfalıoğlu; “Mağazalarda fiyatlar yükseldiği için bizdeki sıfır fiyatları görenler ilk başta inanmıyor açıkçası. Bir yanlışlık vardır, diye düşünüyorlar ama bizim doğrudan üretici olduğumuzu unutuyorlar. O yüzden satışlar da yarı yarıya iniyor diyebiliriz. Sıfıra da rağbet var tamir ettirip yeniletmeye de. Ama artık vatandaşlar mağazadan ziyade üreticiye yöneldi. Doğrudan üreticisinden satın almayı istiyor. Örneğin 30 bin TL’lik bir koltuk takımı burada en fazla 15-18 bin TL arasında. Yani mağaza ile yüzde 50-40 arasında fiyat farkı oluyor” şeklinde konuştu.

Koltuk alırken gürgen iskelet olmasına dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Urfalıoğlu; “Koltukta en iyisi gürgen iskelet olmasıdır. Gürgen iskelet olursa adeta ömürlük mal olur. Alırken gürgen iskelet ve leke tutmaz kumaş olmasına dikkat edilmeli. Tabi bir koltuğun önemli olan unsurlardan birisi de işçilik. İşçiliğe dikkat edilmeli” dedi.