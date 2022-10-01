Mobile Legends M4 Türkiye Şampiyonası’nda kazanan yarın yapılacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.

Mobile Legends M4 Türkiye Şampiyonası’nda kazanan yarın yapılacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.

Mobile Legends: Bang Bang’de Türkiye şampiyonu yarın oynanacak final maçlarıyla belli olacak. Mobile Legends M4 Türkiye Şampiyonası’nda 2 ay boyunca süren elemelerin ardından Incendio Supremacy, Selecta, TOHO Esports, KONSEY takımları final aşamasına kalmayı başardı.

Turnuva süresince toplam 4 açık eleme yapıldı ve bu elemelere 314 takım katıldı. Elemelerin ardından playoff aşamasına 8 takım kaldı. Elemeler en iyi 3 ve en iyi 5 oyun gibi farklı modlarda oynanırken, final en iyi 7 oyun üzerinden oynanacak. Turnuvada toplam 270 bin TL ödül dağıtılacak.

Mobile Legends M4 Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan takım Endonezya’nın Jakarta şehrinde düzenlenecek M4 Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Sporculardan Harun Kocagöz, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, "Önceki yıl da katılmayı düşünüyorduk. Ekibimiz dağılmıştı. Şu an Mobile Legends bir imkan verdi, tekrar katılmayı düşündük. Duyurudan sonra 3-4 ay önceden ekibi topladık. Çok zorlu yollardan geçtik. Rakipleri analiz ettik. Rakip olarak görmüyoruz zaten en iyi olan kazansın düşüncesindeyiz. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edilmesi taraftarıyım. Rakipleri sürekli analiz ediyoruz. Takım arkadaşlarım ve ben çok zorlu süreçlerden geçti. Günlük 5-6 saat oyuna vakit ayırıyoruz. Türkiye’yi temsil etmeyi çok istiyoruz" diye konuştu.