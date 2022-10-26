Türkiye’nin birçok ilini gezen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ‘Mobil Trafik Eğitim Tır’ı Hakkari’ye geldi.

Türkiye’nin birçok ilini gezen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ‘Mobil Trafik Eğitim Tır’ı Hakkari’ye geldi.

Şehit Selahattin İlköğretim Okulu bahçesine park eden tırda, çeşitli okullardan gelen öğrencilere eğitim verildi. Tırın içinde trafik polislerinden eğitim alan öğrenciler, daha sonra bisikletlerle okulun bahçesine kurulan alanda uygulama yaptı.

Etkinlik alanına gelen İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal, eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çocuklarla beraber olmanın ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Müdür Pınar, hedeflerinin bin öğrenciye ulaşmak olduğunu belirtti.

Parkur sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, eğitimin Cumhuriyet İlköğretim Okulunda da devam edeceği belirtildi.

Minik öğrenciler ise ‘Mobil Trafik Eğitim Tır’ında çok şey öğrendiklerini belirterek, emeği olan herkese teşekkür ettiler.