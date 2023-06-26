Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü bünyesinde görevli Çocuk Gelişimcisi Sabri Çakmak, hayatını Gönül Öncül ile birleştirdi. Genç çifte ise düğün arabası tam bir sürpriz oldu. Damadın mesai arkadaşlarının girişimiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından deprem sonrası kente gönderilen Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı süslenerek gelin arabası yapıldı.

Asrın felaketi sonrası 4 ay boyunca aynı araçla konteyner ve çadır kentleri gezerek buradaki depremzede çocukları mutlu etmek için çalışan Sabri Çakmak, hayatının en mutlu gününü de aynı araçta geçirdi.

Mobil Hizmet Merkezi gelin arabasıyla gelini kuaförden alan Damat konvoyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayına geldi. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve mesai arkadaşları tarafından karşılanan damat ve gelini hayatlarının en güzel günün de sevenleri de yalnız bırakmadı.

3 yıldır Malatya’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli olduğunu belirten Damat Sabri Çakmak, hayatının en güzel gününde kendisine böylesi bir sürpriz yapılması nedeniyle mutluluğunun daha da arttığını söyledi. Deprem sonrası Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile mesai yaptığını ve bugün de kendisinden habersiz böylesine bir gelin arabasının hazırlandığını kaydeden Çakmak, İl Müdürü Galip Sökmen ve mesai arkadaşlarına minnettar olduğunu belirtti.

Gelin Gönül Öncül’de kendileri için hazırlanan gelin aracının büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Genç çiftleri nikahlarında yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen’de depremin üzerinden yaklaşık 150 gün geçtiğini ve halk arasında kırmızı yelekliler olarak bilinen Aile ve Sosyal Hizmetler Psiko Sosyal Destek ekiplerinin de bugüne kadar sahada aktif olarak görev yaptığını söyledi. Bu ekiplerden birinin de damat Sabri Çakmak olduğunu belirten Sökmen, “Tam teşekküllü bir mobil sosyal hizmet aracı olan bu aracımızda ter döken çaba sarf eden Sabri arkadaşımıza da böylesine bir sürpriz yaparak yanında olduk. Kendisine mutluluklar diliyoruz” dedi.

İl Müdürü Sökmen, arıca gelin aracı olarak süslenen Bakanlığa bağlı Mobil Sosyal Hizmet Aracı ile de bugüne kadar 468 mahalle de 330 bin kişiye ulaşarak psiko sosyal destek hizmeti verildiğini de sözlerine ekledi.