Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete koyulan mobil sağlık tarama aracı kırsal mahallelerde sağlık hizmetlerini vatandaşlara ulaştırıyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete koyulan mobil sağlık tarama aracı kırsal mahallelerde sağlık hizmetlerini vatandaşlara ulaştırıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tam donanımlı mobil sağlık tarama aracı ile verilen hizmetler sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye gelmekte güçlük çeken başta dezavantajlı gruplar olmak üzere yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlara düzenli olarak temel sağlık hizmetleri sunularak, yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı veriliyor. Mobil araç ile son olarak 6 mahallede yüzlerce kişiye sağlık taramasının yanında, kanser taraması, şeker ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kırsalda yaşayan vatandaşların beklentilerinden birinin sağlık hizmetlerine kolay erişim olduğuna değindi. Başkan Tören, “Biz de bu noktada devreye koyduğumuz mobil sağlık hizmetiyle hastalıkların erken tanı ve tedavisine katkı verirken, özellikle evlerinde yatağa bağımlı yaşayan hastalarımız, engelli kardeşlerimiz ve kıymetli büyüklerimizin ayaklarına gitmek, onlara yerinde bu hizmeti vermek ve onların hayır duasını almak, rızasını kazanmak için gayret ediyoruz. Bu konuda işbirliği yaptığımız sağlık müdürlüğümüze, değerli hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına destek ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize sağlık esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar ise kendilerine verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.