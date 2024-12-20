Selendi Toplum Sağlığı Merkezi, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri gezerek vatandaşlara mobil sağlık hizmetleri veriyor.

Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına bağlı sağlık ekipleri ilçenin kırsal mahallelerini gezerek hem vatandaşların sağlık taramasını yapıyor hem de sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirerek broşürler dağıtıyor. İlçeye gelemeyen ulaşımın zor olduğu bazı mahalleleri gezerek mobil sağlık hizmetleri veren Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ekipleri araçlarla köylere giderek temel sağlık hizmetlerini yerinde sunuyor. Özellikle yaşlılar, engelliler ve ulaşım zorlukları yaşayan bireyler için oldukça önemli bir hizmet olarak dikkat çeken mobil sağlık hizmet çalışmaları kapsamında Beypınar, Altınköy, Dumanlar, Zıraman ve Kürkçü mahallelerinde yaşayan vatandaşlar ziyaret edildi. Gönüllü vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken, ekipler ayrıca Karbon Monoksit ve HIV virüsü hakkında farkındalığı oluşturmak amacıyla vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı.