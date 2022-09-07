Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil sağlık tarama aracı ile son ay içerisinde 5 bin 297 kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil sağlık tarama aracı ile son ay içerisinde 5 bin 297 kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Belediye tarafından hizmete sunulan ve pandemi sürecinde de aktif şekilde kullanılan mobil sağlık tarama hizmetleriyle kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye gelmekte güçlük çeken başta dezavantajlı gruplar olmak üzere yaşlı, yatağa bağımlı hastalar ile engelli vatandaşlara düzenli olarak temel sağlık hizmetleri sunuluyor.

Hastalıkların erken tanı ve teşhisinde kolaylık sağlayan mobil sağlık hizmetinde kanser taramalarından aşılama faaliyetlerine kadar pek çok sağlık hizmeti vatandaşların ayağına götürülürken, Altınordu Belediyesi’nin Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ve Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yürüttüğü sağlık tarama hizmeti çerçevesinde son 6 ay içerisinde 33 mahallede 5 bin 297 kişiye kapısında sağlık hizmeti sundu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Hemşehrilerimizin sağlığının korunmasına öncelik veriyoruz. Hastalıkların erken tanı ve tedavisine mobil sağlık tarama aracımız ile katkı verirken, özellikle evlerinde yatağa bağımlı yaşayan hastalarımız, engelli kardeşlerimiz ve kıymetli büyüklerimiz için sağlık hizmetlerinin onların ayaklarına götürülmesini önemsiyoruz. Bu konuda işbirliği yaptığımız değerli sağlık camiasına destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Hayatın her alanında ve şehrimizin her köşesinde hizmetlerimiz ile hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar, sağlık tarama hizmetlerinin ayaklarına kadar gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.