Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909, KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.