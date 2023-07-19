Aydın’ın Efeler ilçesinde Mobil Park Ekibi şüphelendikleri 2 şahsın üzerinden ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Mobil Park Ekibi, vatandaşın huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında Cuma Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan ve F.A. olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, 4 fişek ile yaklaşık 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yine devriye esnasında ekipler, Orta Mahalle 222 Sokak üzerinde şüpheli şahsı durdurdu. Yapılan incelemede D.Ö. olduğu tespit edilen şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ile 8 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.