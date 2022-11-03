Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemlerinin mobil vezneler ile kolaylıkla yapılabileceğini bildirdi

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemlerinin mobil vezneler ile kolaylıkla yapılabileceğini bildirdi

Tepebaşı Belediyesi, 2022 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor.

2022 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü olan 30 Kasım tarihine kadar; belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Mobil vezne aracı, 31 Kasım’a kadar belirlenen gün ve saatlerde; Batıkent, Şeker, Uluönder, Kumlubel, Ömerağa, Şirintepe, Çamlıca, Sütlüce, Mustafa Kemalpaşa, Yenibağlar, Mamure, Sazova, Güllük, Fatih, İhsaniye ve Hacı Alibey, Fevzi Çakmak, Ertuğrulgazi, Sakintepe, Esentepe, Işıklar, Yeşiltepe, Bahçelievler, Şarhöyük, Zincirlikuyu, Yeni Mahalle, Eskibağlar, Gazipaşa, Hayriye, Zafer, Cumhuriye, Yaşamkent ve Tunalı Mahallesi’nde hizmet veriyor olacak.

Belediye vezneleri de sonu açık olacak

Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de vergilerin ödenebildiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca, 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günü de belediye hizmet binası içerisindeki veznelerin 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti. Öte yandan “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak da ödeme yapabildiği bildirildi.