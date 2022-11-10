Eskişehir’de Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Organize Sanayi yerleşkesinde bulunan bir fabrikanın çalışanlarına yönelik Kanserde Erken Teşhis ve Tarama hizmeti başladı.

Eskişehir’de Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Organize Sanayi yerleşkesinde bulunan bir fabrikanın çalışanlarına yönelik Kanserde Erken Teşhis ve Tarama hizmeti başladı.

Eskişehir’de Mobil KETEM Destek Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmayla, Mobil KETEM TIR’ı fabrika çalışanları için hizmete başladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kadir Ayberk Karagöz ve fabrikanın Protokol Müdürü Alaaddin Çoban, faaliyetlerine devam eden KETEM TIR’ında verilen hizmetleri yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla alanı ziyaret etti. Geçekleştirilen ziyarette konuşan Bilge, “Kanser tarama hizmetlerimiz KETEM TIR’ında da faaliyet vermekte olup, tarama kriterlerine uyan 340 kişinin taranması planlanmıştır. Ayrıca diğer kurum ve bölgelerde de taramalarımız devam edecek” dedi.

İşçilerin sorularını da yanıtlayan Bilge, sağlıklı yaşam ve taramaların önemi hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.