Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen ‘Mobil Kanser Tarama Aracı’ Osmaneli ilçesine gitti.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen ‘Mobil Kanser Tarama Aracı’ Osmaneli ilçesine gitti.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Osmaneli’ne gönderilen Mobil Kanser Tarama Aracı ile ilçe genelinde 33 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verilirken, 30 kişiye mamografi çekildi. Ayrıca 9 kişiye HPV/DNA testi yapıldı.

Meme kanserinin erken teşhisinin tedavi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, “Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Bu durumla karşılaşırsanız erken teşhis için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun” diyerek uyarıda bulundu.