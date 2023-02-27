Sakarya Büyükşehir Belediyesi mobil etkinlik tırını deprem bölgesi olan Diyarbakır’a gönderirken Belediye Başkanı Ekrem Yüce, oyun çadırında çocuklarla buluşarak, boyama etkinliğine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mobil etkinlik tırını deprem bölgesi olan Diyarbakır’a gönderirken Belediye Başkanı Ekrem Yüce, oyun çadırında çocuklarla buluşarak, boyama etkinliğine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem felaketinden etkilenen şehirlerden olan Diyarbakır’da Çadır Kenti ziyaret ederek çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesi için seferber olduklarını kaydeden Başkan Ekrem Yüce, arama kurtarma ve yardım faaliyetleri ile ilk gün bölgede olduklarını ifade ederek, altyapı ve konteyner kent kurma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Yüce, ayrıca Diyarbakır çadır kentte çocuklar için oyun alanı oluşturduklarını belirterek, Mobil Etkinlik Tırı ile çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Başkan Yüce, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak, ihtiyaçları karşılamak için seferber olduk. Bu süreçte çocuklarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri büyük önem taşıyor. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ düşüncesiyle Diyarbakır’da etkinlik tırımız çocuklarımızla buluştu. Çocuk oyun alanımızı da oluşturuyoruz. Tebessümleriyle günümüzü, gönlümüzü aydınlatan evlatlarımız için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz. Evlatlarımızın yüzlerindeki gülümseme, hepimizin yüreğini ısıtıyor. Rabbim her birinin bahtını açık eylesin. Çocuklarımıza en iyi şartları sağlayana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.