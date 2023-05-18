Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından oluşturulan ve şu ana kadar 5 binden fazla öğrenciye eğitim veren “Mobil Eğitim Merkezi” Karabük Üniversitesine geldi.

Karabük Üniversitesine gelen “Mobil Eğitim Merkezi” ile sektörün geleceği olan öğrencilere uygulamalı olarak dağıtım sektörünün çalışma prensipleri gösterilerek tanıtım yapıldı. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Tahir Güneşer’in eşliğinde gerçekleştirilen eğitime öğrenciler tarafından ilgi gösterildi. Mobil Eğitim Merkezi, bir gün boyunca görülebilecek.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dağıtım hizmeti verdiği 14 ilde mesleki eğitim faaliyetleri çerçevesinde 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine devam ediyor. Sektörde bir ilk olan ve öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla geliştirilen projede şu ana kadar 11 ilde yaklaşık 5 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Mobil Eğitim Merkezi Projesiyle elektrik dağıtım sektörü mühendis, teknisyen ve tekniker adaylarına tanıtılarak gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.