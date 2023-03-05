Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği aracı, afetzede vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hatay’a giden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da vatandaşların diş muayenesini yaparken, “Deprem bölgesinde diş sağlığı gereksinimlerinin karşılanması çok önemliydi. Vatandaşlarımıza böyle güzel çalışma ile yardım eli uzattığımız için mutluyuz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği aracı, afetzede vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hatay’a giden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da vatandaşların diş muayenesini yaparken, “Deprem bölgesinde diş sağlığı gereksinimlerinin karşılanması çok önemliydi. Vatandaşlarımıza böyle güzel çalışma ile yardım eli uzattığımız için mutluyuz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesinde afetzede vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da bir diş hekimi olarak araç ile birlikte Hatay’a gitti. Mobil Diş Kliniği’nde depremzede vatandaşları muayene eden Ataç, Hataylılara Eskişehirlilerin de sevgi ve selamlarını iletti. Projenin çok yerinde ve başarılı olduğunu ifade eden afetzedeler de önemli bir ihtiyacın giderildiğini kaydederek, Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.

“Vatandaşlarımızın yanında olmak çok önemli”

Başkan Ataç yaptığı açıklamada, “Bu proje Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanımız Dt. Tarık İşmen’in önerisi ile gelişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz araç temininde yardımcı oldu. Ardından yoğun bir çalışma ile otobüsümüzü diş kliniği haline getirdik. İstanbul’da DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar ve yönetimi de bize malzeme desteğinde bulundu. Eskişehir Dişhekimleri Odası da iş ortağımız oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş ile konuştuk ve aracımız ile burada hizmet vermeye başladık. Bir diş hekimi olarak, ağız ve diş sağlığı konusunun önemini çok iyi biliyorum. Depremzedelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet verilmesi çok değerli. Hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz için hizmet eden Mobil Diş Kliniğimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla çok talep var. İnsanların birikmiş sıkıntıları var, kliniğimiz ile talepler de yoğun şekilde geliyor. İnsanlarımızın ihtiyaçları karşılanana kadar otobüsümüz hizmet vermeye devam edecek. Bu projeye katkı sağlayan kuruluşlara ve buraya gelerek vatandaşlarımıza destek olacak Türkiye’nin her yerinden diş hekimlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmak çok önemli. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.