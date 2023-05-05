Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği aracı, Hatay Samandağlı 3 bin 150 depremzedeye ücretsiz hizmet verdi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. 2 Mart tarihinden bu yana Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türk Dişhekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzede vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Eskişehir başta olmak üzere İzmir, Sakarya, Bursa, Ankara ve Antalya’dan gönüllü olarak bölgeye giden 23 diş hekimi 3 bin 150 depremzedeye hizmet verdi. Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan Mobil Diş Kliniği Eskişehir’e geri dönüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Yoğun bir çalışma ve örnek dayanışma ile oluşturduğumuz bu otobüs, diş kliniği olarak 2 Mart tarihinde Samandağ’da hizmet vermeye başladı. Bir diş hekimi olarak, ağız ve diş sağlığı konusunun önemini çok iyi biliyorum. Depremzedelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet verilmesi çok değerli. Her yaştan vatandaşımız için hizmet sunan Mobil Diş Kliniğimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yararlanan vatandaşlarımızın sayısı da 3 bin 150’ye ulaştı. Bu yaralar dayanışma ile sarılacak. Bu projeye katkı sağlayan kuruluşlara ve buraya gelerek vatandaşlarımıza destek olan Türkiye’nin her yerinden diş hekimlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmak çok önemli. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Projenin çok yerinde ve başarılı olduğunu ifade eden depremzedeler de önemli bir ihtiyacın giderildiğini kaydederek başta Başkan Ataç ve diş hekimlerine olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyor.