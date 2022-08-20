Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde sıfır atık yönetiminin yaygınlaştırılması amacıyla “Mobil Atık Getirme Merkezi” Kartepe’ye geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde sıfır atık yönetiminin yaygınlaştırılması amacıyla “Mobil Atık Getirme Merkezi” Kartepe’ye geliyor.

Kocaeli büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, amacıyla “Mobil (Seyyar) Atık Getirme Merkezi” Kartepe’ye getiriliyor. “Mobil (Seyyar) Atık Getirme Merkezi” eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti olarak 22-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ataevler Mahallesi Kültür Merkezi Önünde yer alacak. 6 gün boyunca Kartepelilere sıfır atık konusunda eğitim verilecek.