Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Atık Getirme Merkezi Kartepe’ye getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Atık Getirme Merkezi Kartepe’ye getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, halkın atıklarını ayırma ve ayrı biriktirmeye teşvik edilmesi amacıyla "Mobil (Seyyar) Atık Getirme Merkezi" Kartepe’ye getirildi. Mobil Atık Getirme Merkezi’nde 6 gün boyunca vatandaşlara sıfır atık konusunda eğitim verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi çevre mühendisleri tarafından sıfır atık konusunda, özellikle çocuklara çevrenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, getirilen atıklar da toplanıyor. Mobil Atık Getirme Merkezi’ne gelen miniklere rüzgar gülü ve boyama kitabı da hediye ediliyor.